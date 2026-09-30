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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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159
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Шпагат між Києвом і Москвою: як президент Казахстану пропонує мир і одночасно хвалить диктатора

Токаєв у Берліні закликав до замороження війни в Україні та пояснив союзницькі взаємини з РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Токаєв у Берліні назвав Путіна видатним державним діячем

Токаєв у Берліні назвав Путіна видатним державним діячем / © Associated Press

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв знову закликав Путіна перейти від бойових дій до дипломатії і «заморозити» війну в Україні.

Про це глава Казахстану сказав під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні.

Кореспондент попросив Токаєва прокоментувати його заяву, зроблену в російському Омську, про необхідність заморозки війни, а також оцінити поточну ситуацію в Росії.

Президент Казахстану запевнив, що його країна дотримуватиметься положень ООН і наполягає на повазі та на збереженні принципу територіальної цілісності всіх держав. У тому числі України.

«Звісно, ​​ми всі переживаємо за те, що відбувається в Україні. Ми з самого початку говорили, що з великою повагою ставимося до українського народу, його історії, культури, традицій і, звичайно ж, української мови», — запевнив політик.

Водночас, він уточнив, що не говорив про те, що треба негайно зупинити війну. Токаєв припустив, що «це, мабуть, у сучасних умовах було б нереалістичним». Президент Казахстану додав, що пропонує заморожування військових дій на території України для того, щоб перейти до процесу дипломатичних або будь-яких переговорів.

Попри таку позицію, Токаєв запевнив, що має з Путіним дуже хороші відносини і вважає російського диктатора «видатним державним діячем».

«Сьогодні я з досить великою переконаністю говорив, що президент Путін як державний діяч, як керівник Росії — найбільш прийнятна політична постать, хоч як це дивно, можливо, для вас звучить, і для Центральної Азії, включаючи Казахстан, і для Європи, і для всього світу. Я знаю його дуже добре, він має найнеобхідніші якості для керівника великої держави зі складною історією, зі своїм розумінням стратегічних цілей, які стоять перед його країною», — улесливо заявив Токаєв.

Зрештою, таку улесливість на адресу Путіна пояснює інша заява казахстанського лідера. Токаєв пояснив, що Казахстан прагне зберігати дружні відносини і з Росією, і з Україною. Він нагадав, що Казахстан має з Росією спільний кордон протяжністю 7597 км, проживання у Казахстані 2,7 млн етнічних росіян і значну присутність Російської православної церкви.

Раніше у Кремлі заявили, що запропоноване президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим замороження війни Росії проти України нібито неможливе «через позицію Києва».

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