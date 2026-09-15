Чи можна працювати на пенсії в Україні: що потрібно знати

Чи можна працювати на пенсії

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Вихід на пенсію не завжди означає завершення трудової діяльності. Частина українців і після призначення виплат продовжує працювати або згодом знову працевлаштовується.

Законодавство це дозволяє, однак для працюючих пенсіонерів діють певні правила, які варто враховувати. Зокрема, робота може мати значення для перерахунку та окремих складових пенсійної виплати.

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Чи можна одночасно отримувати пенсію і зарплату

Законодавство передбачає можливість працювати після призначення пенсії. Для працюючих пенсіонерів, зокрема, передбачений перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, набутого після її призначення або попереднього перерахунку.

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Водночас для окремих видів пенсій існують спеціальні умови виплати під час роботи. Один із таких випадків — пенсія за вислугу років.

Про працевлаштування потрібно повідомити ПФУ

Пенсіонер зобов’язаний повідомити Пенсійний фонд про працевлаштування або звільнення протягом 10 днів. Такий обов’язок передбачений пунктом 3 частини другої статті 16 Закону №1058-IV. Це важливо, оскільки статус працюючого або непрацюючого пенсіонера може впливати на розмір окремих складових пенсійної виплати.

Повідомити ПФУ можна особисто через сервісний центр або дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. Залежно від ситуації підтвердженням можуть бути документи про прийняття на роботу чи звільнення, трудова книжка, цивільно-правовий договір або відомості про підприємницьку діяльність.

Якщо пенсіонер не повідомив про працевлаштування і через це виникла переплата, надміру отримані кошти підлягають поверненню.

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Як перераховують пенсію тим, хто продовжує працювати

Працюючи офіційно, пенсіонер продовжує набувати страховий стаж. Частина четверта статті 42 Закону №1058-IV передбачає можливість його врахування під час перерахунку пенсії.

2026 року автоматичний перерахунок від 1 квітня проводиться пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та станом на 1 березня:

набули щонайменше 24 місяці страхового стажу;

або набули менше 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло щонайменше два роки.

Якщо людина набула не менше 24 місяців страхового стажу, пенсію перераховують з урахуванням цього стажу. За бажанням пенсіонера під час перерахунку може враховуватися також заробітна плата за періоди страхового стажу, передбачені законом.

Якщо додаткового стажу менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку минуло два роки, враховують набутий страховий стаж, а заробітну плату, з якої була обчислена пенсія, не змінюють.

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2026 року такий щорічний перерахунок проводиться автоматично — подавати окрему заяву не потрібно.

Єдиної суми або відсотка підвищення для всіх працюючих пенсіонерів немає. Результат перерахунку визначається індивідуально залежно від страхового стажу та показників, які враховуються під час обчислення конкретної пенсії.

Тому, наприклад, наявність 24 місяців додаткового стажу означає право на відповідний перерахунок, але не гарантує однакового підвищення всім пенсіонерам.

Які виплати можуть перерахувати після звільнення

Поки пенсіонер працює, деякі підвищення, передбачені для непрацюючих пенсіонерів, йому не нараховують. Відповідний перерахунок проводять після звільнення.

Зокрема, від 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Через це ПФУ перерахував непрацюючим пенсіонерам мінімальний розмір пенсії за віком за наявності необхідного страхового стажу, а також доплату за понаднормовий стаж. Працюючим пенсіонерам такий перерахунок проводять після звільнення. Тобто якщо людина продовжує працювати, збільшення цих складових пенсії через новий прожитковий мінімум вона отримає після того, як набуде статусу непрацюючого пенсіонера.

Наприклад, доплата за понаднормовий стаж передбачена за кожний повний рік страхового стажу понад установлену законом норму. Її розмір становить 1% від пенсії, обчисленої відповідно до закону, але не може перевищувати 1% мінімальної пенсії за віком за кожний такий рік. 2026 року 1% від мінімальної пенсії за віком у 2 595 гривень становить 25,95 гривні. Однак це максимальний розмір збільшення за один повний рік понаднормового стажу, а не гарантована доплата у 25,95 гривні кожному працюючому пенсіонеру.

Коли робота може призвести до припинення виплати пенсії

Окремі правила діють для пенсій за вислугу років. Якщо після призначення такої пенсії людина влаштовується на роботу, яка дає право саме на пенсію за вислугу років, виплату припиняють на весь період роботи на відповідній посаді. Після звільнення виплату поновлюють із дня, наступного за днем звільнення.

Важливо, що йдеться не про будь-яку роботу. Якщо одержувач пенсії за вислугу років працює на посаді, яка не дає права на такий вид пенсії, це правило про припинення виплати не застосовується.

Чи можна не оформлювати пенсію одразу і продовжити працювати

Людина, яка набула право на пенсію за віком, може продовжити працювати та звернутися за її призначенням пізніше. Закон передбачає збільшення пенсії у разі такого відстрочення.

Відповідно до статті 29 Закону №1058-IV, якщо людина після досягнення пенсійного віку продовжує працювати та відкладає призначення пенсії, її основний розмір збільшується:

на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу, якщо пенсію відкладено на строк до 60 місяців;

на 0,75% за кожний повний місяць, якщо відстрочка становить понад 60 місяців.

Наприклад, відстрочення на один рік дає збільшення основного розміру пенсії на 6%, на два роки — на 12%. За неповні місяці підвищення не нараховується.

Водночас ПФУ зазначає важливу умову, якщо людина хоче скористатися механізмом відстроченого виходу на пенсію, вона повинна повідомити Пенсійний фонд про бажання отримувати пенсію з пізнішого віку до досягнення пенсійного віку. Якщо цього не зробити, а в Реєстрі застрахованих осіб є інформація про весь необхідний страховий стаж, пенсію можуть призначити автоматично з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Що потрібно знати пенсіонеру, який хоче працювати

Після призначення пенсії продовжувати офіційно працювати можна. Набутий страховий стаж за встановлених законом умов враховують під час подальшого перерахунку пенсії.

Водночас про працевлаштування або звільнення необхідно протягом 10 днів повідомити ПФУ. Також потрібно враховувати, що деякі перерахунки, передбачені для непрацюючих пенсіонерів, працюючій людині проведуть після звільнення.

Особливі правила передбачені для одержувачів пенсій за вислугу років, а люди, які лише набули право на пенсію за віком, за певних умов можуть відкласти її призначення та отримати підвищення за пізніший вихід на пенсію.

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