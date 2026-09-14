Українцям можуть виплатити одразу 6 пенсій: є важлива умова

Пенсія в Україні

Реклама

Деякі українські пенсіонери можуть отримати виплати одразу за пів року наперед, але для цього потрібно виконати одну чітку юридичну умову.

Про це розповіла адвокат Адвокатського бюро «Івана Хомича» Ольга Хомич в коментарі «РБК-Україна».

Реклама

6 пенсій наперед — хто може отримати

За словами Ольги Хомич, отримати пенсію одразу за шість місяців можна лише тоді, коли пенсіонер офіційно знімається з реєстрації в Україні й оформлює виїзд на постійне проживання за кордон.

Реклама

«За заявою пенсіонера йому можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців наперед, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання в Україні», — зазначила юристка.

Також додала, що після виплати авансу Пенсійний фонд припиняє щомісячні перекази. Якщо ж пенсіонер просто живе за кордоном і не знявся з офіційного обліку в Україні, шестимісячну виплату він не отримає, а пенсія й надалі надходитиме щомісяця як зазвичай.

Збереження права на виплати та судова практика

Ольга Хомич наголосила, що факт отримання авансу та зняття з обліку не позбавляє громадянина права на пенсію в майбутньому.

«Навіть після такого виїзду з обліку право на подальшу виплату за людиною юридично зберігається, а не згасає назавжди», — зауважила юристка.

Реклама

Вона зазначила, що раніше норма закону передбачала виплату пенсій за кордоном лише за наявності міжнародного договору з відповідною державою. Проте Конституційний Суд України визнав це положення неконституційним ще рішенням від 7 жовтня 2009 року № 25-рп/2009.

Хоч Пенсійний фонд часом вважає виплату авансу остаточним закриттям справи, суди стають на бік людей. Адвокатка зазначила, що Верховний Суд регулярно повертає пенсії тим, хто виїхав за кордон ще у 1990-х чи раніше, а відновлені виплати індексують на загальних підставах.

«Право на пенсію за такими людьми зберігається незалежно від місця проживання, а поновити виплату можна без жодних обмежень у часі, бо не платити свого часу перестала держава, а не пенсіонер з власної вини. Практика в таких справах стабільно на боці людей», — підсумувала Ольга Хомич.

Для відновлення виплат за потреби слід підтвердити особу через «Дію», відеозв’язок або консульську установу, а в разі відмови ПФУ — звертатися до суду.

Реклама

Пенсія в Україні — останні новиин

Нагадаємо, про майбутню пенсію варто дбати заздалегідь. Під час оформлення виплат часто з’ясовується, що частину стажу втрачено через ненараховані внески чи неофіційну зарплату.

Раніше ми писали, для окремих категорій пенсіонерів передбачена щомісячна доплата до пенсії. 2026 року її розмір становить 1 038 грн.

Як повідомлялося, вересні 2026-го дехто з пенсіонерів отримає підвищені пенсії: автоматично надбавки нарахують за віком та стажем. Зокрема, українцям від 70 до 74 років додадуть 300 грн.

Новини партнерів

Новини партнерів