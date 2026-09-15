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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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227
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1 хв

Відомого блогера Богдана Шелудяка оштрафували на понад 5 млн грн: що сталося

Богдан Шелудяк дістав чималий штраф. А все через його рекламу в соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Богдан Шелудяк

Богдан Шелудяк / © instagram.com/bushe8

Відомого блогера, ведучого та актора Богдана «Буше» Шелудяка оштрафували на понад п’ять мільйонів гривень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє PlayCity — державне агентство, яке регулює в Україні сферу азартних ігор та лотерей. Зокрема, Богдан Шелудяк дістав штраф у розмірі 5,2 мільйонів гривень. Як зазначається, до таких заходів довелося вдатися через незаконне просування азартних ігор.

У повідомленні йдеться, що блогер на своїй сторінці в Instagram здійснював рекламу, що порушувала законодавство, зокрема закон «Про рекламу».

Богдан Шелудяк

Богдан Шелудяк

«Правила просування азартних ігор чітко визначені ЗУ „Про рекламу“ та є обов’язковими для всіх», — йдеться в повідомленні.

Сам Богдан Шелудяк поки що утримується від публічних висловлювань на цю тему та не коментує отримання чималого штрафу.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі розгорівся ще один гучний скандал. Зірки у соцмережах рекламували ін’єкції для схуднення, які незаконно виготовляли та збували на території України. Акторка Ксенія Мішина не втрималась та різко рознесла цей препарат, а також тих, хто його просував.

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