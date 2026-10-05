Забрали з пологового замість полеглого друга: бійці зустріли новонароджену доньку свого побратима

Через шість місяців після загибелі воїна Ігоря Радзимінського у нього народилася донька

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У родині загиблого бійця бригади «Хижак» Ігоря Радзимінського народилася донечка через пів року після його загибелі.

Про це передає пресслужба бригади.

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Днями дружина артилериста бригади «Хижак» Ігоря Радзимінського, Анна, народила донечку. Дівчинку назвали Аллою.

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З пологового будинку Анну зустріли побратими Ігоря — ті, з ким він ділив фронтові будні та бойову роботу.

Ігор загинув на Донеччині внаслідок ворожого авіаудару. Через пів року в його родині сталося поповнення. Вдома на маленьку Аллу чекає старший брат Тимур, який народився у лютому минулого року.

«Навіть у найважчі часи життя продовжується — у дітях, у родині, у пам’яті про тих, кого любимо», — зазначили у бригаді.

Капітан поліції Ігор Радзимінський у складі бригади «Хижак» був старшим офіцером артилерійської батареї. Разом з майором поліції Ігорем Лісициним вони загинули 11 квітня цього року.

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Раніше повідомлялося, що в Рівному народився хлопчик, зачаття якого відбулося після загибелі батька-військового.

Також ми писали, що в Тернополі вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка. Крім чоловіка, на фронті вона втратила старшого сина.

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