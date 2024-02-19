Так і не дізнався, що стане татом: у Тернополі вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка

Вдова загиблого військового з Тернополя Світлана Тленюк народила двійню у день народження чоловіка.

Про це передає "Суспільне".

Сьогодні, 19 лютого, загиблому героєві мало б виповнитися 38 років. Батько двійняток Богдан Тленюк загинув 4 липня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Водяного на Донеччині.

Загиблий боєць Богдан Тленюк

За три дні після того його дружина Світлана дізналася, що вагітна. Пара прожила разом два з половиною роки. Увесь цей час вони мріяли про спільну дитину. Для них обох це був другий шлюб. Завагітніти природним шляхом пара не могла, тому звернулися до медиків по допомогу.

Світлана та Богдан Тленюки

"Він не встиг дізнатися. Він загинув через тиждень і через 3 дні я вже дізналася, що я вагітна. А потім дізналися, що там є їх двоє. Це дуже велике чудо", – розповідала жінка у коментарі "Інтеру".

Світлана Тленюк / Фото: suspilne.media

Світлані Тленюк – 47 років. Від першого шлюбу у неї було двоє синів. Старший Назар загинув у бою на передовій. Молодшому, Олексієві, зараз 15. У Богдана дітей не було.