Курс валют в Україні: долар лихоманить, чого очікувати далі

Минулого тижня курс валют підніс українцям сюрприз: долар несподівано і різко злетів угору, збільшившись за три дні майже на 50 копійок. Потім почалося плавне зниження, однак на кінець тижня курс залишився вищим, ніж був на його початку.

Чим викликані такі помітні коливання курсу, чого очікувати на поточному тижні, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (19-25 лютого);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на офіційному ринку тренд помінявся з стабільного на висхідний з минулого понеділка, 12 лютого. За три дні курс у банках та пунктах обміну валют (ПОВ) зріс на 45 коп., до 38,50 грн/долар. В четвер, 15 лютого, тренд змінився на низхідний і на неділю, 18 лютого, курс знизився до 38,40 грн/долар у продажу і до 37,80 у купівлі. Найнижчий курс продажу у банках становив 38,20 грн/долар, найвищий – 38,70. А найвищий курс купівлі – 38 грн/долар.

Курс готівкового євро також то зростав, то знижувався, однак не так значно, як курс долара. Максимальний курс був у середу, 14 лютого: у продажу – 41,60 грн/євро (+30 коп.), у купівлі – 40,90 (+20 коп.). У неділю, 18 лютого, один євро коштував відповідно 41,55 та 40,82 грн, це на 12 коп. вище, ніж тиждень тому.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси продажу і купівлі долара, а особливо євро цього тижня "жили своїм життям", відрізняючись від курсів на "білому" ринку. Міняйли щодня їх то підвищували, то знижували, коливання були у межах 60 коп. Однак валюта у нелегалів постійно була дешевшою на 20-30 коп. у продажу і на 30-40 коп. дорожчою у купівлі, ніж у банках та ПОВах. На неділю, 18 лютого, встановився середній курс для долара 38,35 грн (+22 коп.) у продажу і 37,30 грн (+16 коп.) у купівлі, для євро – 41,60 грн (+12 коп.) і 41,40 грн (+20 коп.).

Офіційний курс долара також значно коливався: у понеділок, 13 лютого, він був мінімальним – 37,62 грн/долар, у четвер, 15 лютого, зріс до 38,17 грн, а наступного дня знизився до 37,95 грн.

На понеділок, 19 лютого, регулятор встановив офіційний курс 37,97 грн/долар, це на 35 коп. більше, ніж тижнем раніше.

Євро від понеділка до середи здорожчав з 40,51 до 41,12 грн (+61 коп.), а у п’ятницю курс опустився до 40,77 грн.

На понеділок, 19 лютого, регулятор встановив офіційний курс 40,89 грн/євро, це на 38 коп. більше, ніж тижнем раніше.

Співвідношення долар/євро складає 1,08, це стільки ж, як і тиждень тому.

Експерти говорять, що коливання курсу викликані мало прогнозованою появою на безготівковому і частково на готівковому ринку покупців, яким терміново знадобилась багато валюти, на суму у декілька мільйонів гривень.

Як пояснив Андрій Шевчишин, минулого тижня було погашення гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 10,2 млрд грн, тож усі їхні власники отримали багато гривні.

"Цікаво, що перед самою виплатою курс долара різко стрибнув на 50 коп, при надлишку валюти на міжбанку, – зауважив Андрій Шевчишин. – Тож, окрім новини, що деякі лідери галузей просять Нацбанк дозволити виплати у своїй накопиченій валюті по відсотках (збільшивши попит на неї, а значить і курс долара – Авт.), додам ще фактор погашення гривневих ОВДП. А чим вищий курс, тим менш ймовірно, що отримана гривня піде на купівлю валюти, яка подорожчала. Навпаки, вона буде вкладена в нові ОВДП. А ось хто це міг зробити, ми не знаємо".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти не прогнозують поточного тижня таких помітних стрибків курсу, які мали місце на попередньому, але відзначають, що стабільність ця значною мірою штучна і утримується Нацбанком.

"Минулого тижня великі покупці викликали перекіс попиту і пропозиції, на поточному тижні я не прогнозую такого, тому середній курс готівкового долара у продажу стабілізується, у коридорі 38,20-38,50 грн", – говорить Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин також вважає, що на поточному тижні значних коливань долара очікувати не варто, але ця стабільність невдовзі може бути порушена через чергові виплати по ОВДП у євро, які мають відбутися найближчого вівторка.

"На міжбанку пропозиція валюти випереджає попит від початку лютого. Попередні сплески профіциту ринку приходилися на вівторки, тобто корелювали з розміщенням гривневих ОВДП. Юридичні та фізичні особи продавали валюту, щоб купити гривневі ОВДП, а це зміцнювало гривню", – аналізує Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин назвав ще один чинник нинішньої і подальшої стабільності курсу гривні: це мінімізація витрат з держбюджету України на незахищені статті витрат і перенесення їх на пізніші терміни.

"Рішення щодо макрофінансової допомоги з боку США перенесено на початок березня, кошти від ЄС надійдуть лише у середині березня, – говорить Олег Пендзин. – Тому в Україні діє режим жорсткої економії. На поточному тижні змін не буде, отже і курс долара залишиться на нинішньому рівні".

Продавати чи купувати валюту

Гривня, на думку експертів, залишається нині пріоритетнішою для отримання прибутку, ніж долар і євро.

Інструментів для цього небагато: короткострокові (на три місяці) гривневі депозити для власників невеликих заощаджень, тобто до 10-12 тис. грн, гривневі чи валютні військові облігації для тих, хто має "зайві" 30-40 тисяч гривень або більше. Олександр Охріменко запропонував лайфхак: купувати облігації в складчину, на спільні гроші, якщо, звичайно, ділові партнери довіряють один одному.

Нагадаємо: зараз дохідність короткострокових гривневих депозитів складає 10-12% річних, військових облігацій – до 17% річних, а інфляція у поточному році прогнозується на рівні 8-9%. Тобто вкладники у будь-якому разі залишаться "у плюсі", більшому чи меншому.

Продавати валюту без крайньої необхідності зараз не варто, особливо якщо вона була куплена пізніше, ніж на початку грудня минулого року. Тоді середній курс продажу готівкового долара був близько 37,40 грн, потім почалось подорожчання, курс збільшився майже на гривню.

Як підрахував Андрій Шевчишин, якщо зараз здати придбані "дешево" долари в банк чи обмінний пункт, можна заробити 50-60 коп. на кожному доларі, бо є банки і ПОВи, які їх купують по 37,90-38 грн/долар.

"Але цей випадок можна назвати "одноразовою акцією", краще наявну валюту притримати, а за можливості продовжити її купувати, зачекавши, доки курс ще трохи знизиться і стабілізується, це може статись поточного тижня", – радить Андрій Шевчишин.

Експерт наголосив у чому переваги від купівлі зараз готівкової валюти за низьким курсом. На його думку, це дозволить гарантовано і без зайвих проблем зберегти заощадження від знецінення, адже долар навряд чи здешевшає у продажу нижче 38 гривень.

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