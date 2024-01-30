Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні

"Індекс Біг Мака" показав, що курс долара в Україні має бути на рівні 19,33 грн/долар.

Долар в Україні міг би коштувати близько 19,3 грн згідно з так званим "індексом Біг Мака".

Про це пише The Economist.

Отже, зараз Біг Мак в Україні коштує 110 грн. На момент розрахунку, Бігмак в США коштував $5,69. Тобто курс згідно з так званим "індексом Біг Мака" має бути на рівні 19,33 грн/долар.

"Передбачуваний обмінний курс становить 19,33. Різниця між цим і фактичним обмінним курсом (37,44) говорить про недооцінку української гривні до долара на 48,4%.

Біг Мак коштує в Україні на 48,4% дешевше (2,94 долара США), ніж у США (5,69 долара США) за ринковим курсом. Виходячи з різниці у ВВП на людину, Біг Мак повинен коштувати на 20,8% менше. Це означає, що гривня недооцінена на 34,8%", – йдеться в повідомленні.

Крім України, найбільш недооціненими валютами світу у січні 2024 року назвали грошові одиниці Тайваню, Індонезії, Японії, Індії, Малайзії, ПАР, Катару, Єгипту та Філіппін.

Переоціненими валютами назвали швейцарський франк, норвезьку крону, уругвайське песо.

Що таке "Індекс Біг мака"

"Індекс Біг Мака" був винайдений журналом The Economist у 1986 році як визначення того, чи валюти знаходяться на "правильному" рівні.

Вказаний індекс вираховують за вартістю Біг Мака в США. З американським Біг Маком порівнюють ціну, встановлену в національній валюті країни. Цю суму переводять у долари за поточним курсом.

Індекс, скоригований на ВВП, усуває критику щодо того, що можна очікувати, що середні ціни на бургери будуть нижчими в бідних країнах, ніж у багатих, оскільки вартість праці нижча.

Зауважимо, що у липні 2022 року The Economist вперше не зміг оцінити курс гривні до долара в "Індексі Біг Мака", оскільки Мережа McDonald's тимчасово закрила ресторани швидкого харчування після російського вторгнення.

Російський рубль відсутній у цьому списку, оскільки McDonald's пішов з території РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Раніше ми писали, скільки коштують долар, євро і злотий у вівторок, 30 січня.

Читайте також: