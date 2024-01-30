Индекс Биг Мака: сколько должен стоить доллар в Украине

"Индекс Биг Мака" показал, что курс доллара в Украине должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.

Доллар в Украине мог бы стоить около 19,3 грн согласно так называемому "индексу Биг Мака".

Об этом пишет The Economist.

Итак, сейчас Биг Мак в Украине стоит 110 грн. На момент расчета Бигмак в США стоил $5,69. То есть курс согласно так называемому "индексу Биг Мака" должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.

"Предполагаемый обменный курс составляет 19,33. Разница между этим и фактическим обменным курсом (37,44) говорит о недооценке украинской гривны к доллару на 48,4%.

Биг Мак стоит в Украине на 48,4% дешевле (2,94 доллара США), чем в США (5,69 доллара США) по рыночному курсу. Исходя из разницы в ВВП на человека, Биг Мак должен стоить на 20,8% меньше. Это означает, что гривна недооценена на 34,8%", – говорится в сообщении.

Кроме Украины, самыми недооцененными валютами мира в январе 2024 года назвали денежные единицы Тайваня, Индонезии, Японии, Индии, Малайзии, ЮАР, Катара, Египта и Филиппин.

Переоцененными валютами назвали швейцарский франк, норвежскую крону, уругвайское песо.

Что такое "Индекс Биг мака"

"Индекс Биг Мака" был изобретен журналом The Economist в 1986 году как определение того, находятся ли валюты на "правильном" уровне.

Указанный индекс рассчитывают по стоимости Биг Мака в США. С американским Биг Маком сравнивают цену, установленную в национальной валюте страны. Эту сумму переводят в доллары по текущему курсу.

Индекс, скорректированный на ВВП, устраняет критику того, что можно ожидать, что средние цены на бургеры будут ниже в бедных странах, чем в богатых, поскольку стоимость труда ниже.

Отметим, что в июле 2022 года The Economist впервые не смог оценить курс гривны по отношению к доллару в "Индексе Биг Мака", поскольку Сеть McDonald's временно закрыла рестораны быстрого питания после российского вторжения.

Российский рубль отсутствует в этом списке, поскольку McDonald's ушел с территории РФ после начала полномасштабного вторжения.

Раньше мы писали, сколько стоят доллар, евро и злотый во вторник, 30 января.

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