Может ли Путин напасть на страны НАТО: экс-генсек Альянса дал исчерпывающий ответ

"Серая зона" опасна. И находящиеся в ней страны - тоже.

Возможное нападение России на страны НАТО не считается неизбежным, поскольку Путин знает пятую статью устава Альянса о коллективной обороне.

Об этом заявил эксгенеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на совместном с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком брифинге.

"Я не считаю, что существует неизбежный риск нападения России на страну НАТО. Путин уважает пятую статью. Он знает, что в соответствии с ней нападение на одного из членов будет атакой на всех, и он проиграет прямую конфронтацию с НАТО", – подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.

Он также добавил, что "серая зона" опасна. И находящиеся в ней страны подаются на членство: в частности, Финляндия и Швеция.

"Поэтому, по моему мнению, мы должны пригласить Украину, и чем раньше, тем лучше. На самом деле, украинское войско настолько мощное, что может внести вклад для Альянса и усилить его", – подчеркнул бывший генсек НАТО.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин не упустил бы шанс напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

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