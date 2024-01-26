Путин не упустил бы шанс напасть на НАТО – глава разведки Германии

Российский диктатор Владимир Путин не упустил бы шанс напасть на НАТО. Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России.

Об этом заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, передает Unternehmen-Heute.

"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду властей России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО", — заявил он.

Также читайте Возможная война РФ с НАТО: военный эксперт описал сценарии

Каль предупредил, что целью Путина является восстановление былого могущества и величия "великой России".

"Будет ужасно, если эта готовность к применению силы возобладает во внешней политике и Европа капитулирует перед ней", — предупредил глава немецкой службы внешней разведки.

В то же время, Каль скептически относится к смене власти в России.

"Он крепко сидит в седле. И даже если бы он выпал из окна или иным образом пострадал, нашлось бы достаточно людей, которые думают так же, как он, и проводили бы ту же политику", – заявил он.

Глава BND добавил, что также нет никаких признаков того, что ситуация изменится в одночасье, например, с помощью демократически легитимированных сил.

Напомним, американские аналитики оценили реальность нападения России на НАТО.