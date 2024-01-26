Жители Самары жалуются на отсутствие куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах.
В России жители Самары столкнулись с исчезновением продуктов с полок магазинов. И это в самом большом городе Среднего Поволжья, а также – пятого по численности населенного пункта РФ.
Об этом пишет The Moscow Times.
Как стало известно, с 20 января местные жители Самары жалуются на отсутствие куриного мяса, яиц, фруктов и овощей в супермаркетах. В то же время, ретейлеры объясняют дефицит на популярные продукты сложными погодными условиями.
В то же время по состоянию на утро 26 января продуктовые полки продолжают резвиться в большинстве крупных магазинов. В то время как последствия снегопада, накрывшего регион 20 января, уже устранены.
Поставщики объясняют, что товары начали поступать из распределительных центров, однако не всюду была возможность оперативно их выгрузить из-за проблем с расчисткой дорог.
Что любопытно, курятина начала исчезать из магазинов в регионах с начала года. Это заметили жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска.
Напомним, что украинские разведчики перехватили разговор заявляющих оккупантов, что РФ решила укрепить границу с нашим государством пограничниками ФСБ.
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