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РФ попала в медучреждение в областном центре — возник пожар
В результате вражеского «прилета» по Слободскому району вспыхнул пожар. По последним данным, есть пострадавший человек.
Сегодня, 10 октября, оккупанты ударили дронами по Харькову. В Холодногорском районе зафиксировано попадание в медучреждение.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
«В результате вражеского „прилета“ по Слободскому району вспыхнул пожар. По предварительной информации, удар пришелся в здание медучреждения. Один человек пострадал», — отметил он.
В настоящее время все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Атака по Украине 10 октября — последние новости
По данным Воздушных сил Украины, российская армия ночью атаковала Украину 160 дронами типа «Шахед», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 117 из них. Однако БПЛА попал в 14 местах, обломки упали еще в 10.
В Запорожье в результате российского авиаудара погибли восемь человек, среди них трое детей. Еще 16 человек получили ранения, в том числе трое детей, а судьба 12 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ищут людей под завалами разрушенного дома.