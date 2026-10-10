© КМДА

Реклама

Сегодня, 10 октября, оккупанты ударили дронами по Харькову. В Холодногорском районе зафиксировано попадание в медучреждение.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Реклама

«В результате вражеского „прилета“ по Слободскому району вспыхнул пожар. По предварительной информации, удар пришелся в здание медучреждения. Один человек пострадал», — отметил он.

Реклама

В настоящее время все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Атака по Украине 10 октября — последние новости

По данным Воздушных сил Украины, российская армия ночью атаковала Украину 160 дронами типа «Шахед», «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия». ПВО обезвредила 117 из них. Однако БПЛА попал в 14 местах, обломки упали еще в 10.

В Запорожье в результате российского авиаудара погибли восемь человек, среди них трое детей. Еще 16 человек получили ранения, в том числе трое детей, а судьба 12 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. Спасатели ищут людей под завалами разрушенного дома.

Новости партнеров

Новости партнеров