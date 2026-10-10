РФ ударными дронами накрыла Днепр — первые детали

Последствия атаки

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На рассвете РФ атаковала БпЛА пригород Днепра.

О последствиях сообщили в ОВА.

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«На территории коммунального предприятия загорелись автомобили. Предварительно без пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, рано утром российские войска нанесли удар по Запорожью. Известно о двух погибших и двух раненых, а под завалами могут находиться пострадавшие.

Накануне Россия вторично ударила по тому же объекту в Днепровском районе столицы, когда там ликвидировали последствия первого обстрела.

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