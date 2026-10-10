ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
366
Время на прочтение
1 мин

РФ ударными дронами накрыла Днепр — первые детали

В городе во время воздушной тревоги раздавались взрывы — Днепр находился под вражеской атакой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия атаки

Последствия атаки

На рассвете РФ атаковала БпЛА пригород Днепра.

О последствиях сообщили в ОВА.

«На территории коммунального предприятия загорелись автомобили. Предварительно без пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, рано утром российские войска нанесли удар по Запорожью. Известно о двух погибших и двух раненых, а под завалами могут находиться пострадавшие.

Накануне Россия вторично ударила по тому же объекту в Днепровском районе столицы, когда там ликвидировали последствия первого обстрела.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie