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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1719
Час на прочитання
1 хв

РФ ударними дронами накрила Дніпро — перші деталі

У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи — Дніпро перебувало під ворожою атакою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Дніпропетровська ОВА

Удосвіта РФ атакувала БпЛА передмістя Дніпра.

Про наслідки повідомили в ОВА.

«На території комунального підприємства загорілися автівки. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, зрання російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих і двох поранених, а під завалами можуть перебувати постраждалі.

Напередодні Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі столиці, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.

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