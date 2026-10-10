Наслідки атаки / © Дніпропетровська ОВА

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Удосвіта РФ атакувала БпЛА передмістя Дніпра.

Про наслідки повідомили в ОВА.

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«На території комунального підприємства загорілися автівки. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні відомства.

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Нагадаємо, зрання російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих і двох поранених, а під завалами можуть перебувати постраждалі.

Напередодні Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі столиці, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.

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