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РФ ударними дронами накрила Дніпро — перші деталі
У місті під час повітряної тривоги лунали вибухи — Дніпро перебувало під ворожою атакою.
Удосвіта РФ атакувала БпЛА передмістя Дніпра.
Про наслідки повідомили в ОВА.
«На території комунального підприємства загорілися автівки. Попередньо, без постраждалих», — йдеться у повідомленні відомства.
Нагадаємо, зрання російські війська завдали удару по Запоріжжю. Відомо про двох загиблих і двох поранених, а під завалами можуть перебувати постраждалі.
Напередодні Росія вдруге вдарила по тому самому об’єкту в Дніпровському районі столиці, коли там ліквідовували наслідки першого обстрілу.
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