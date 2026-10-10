Як закінчиться війна в Україні: ШІ назвав головні сценарії

Штучний інтелект розповів про те яким українці бачать фінал війни / © ТСН

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Станом на сьогодні у українців є низка доволі конкретних очікувань щодо того, яким саме може бути фінал війни, яку розв’язала Росія проти нашої країни — про це зазначає штучний інтелект. І наводить приклади.

Спираючись на останні висновки різноманітних соціологічних опитувань, ШІ дає відповідь про те, що уявлення українців про бажаний фінал варто розділяти на декілька ключових складових. Іншими словами, певна частина нашого населення у розуміння перемоги України вкладає як мінімум три надважливих пункти.

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Серед них:

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Сталий та тривалий мир. У першу чергу українці прагнуть не просто тимчасової заморозки війни, а гарантій того, що повномасштабна агресія не повториться знову у майбутньому.

Повернення людей та територій. Головна мрія — повернення додому полонених, депортованих громадян та українських військових, а також відновлення суверенітету та цілісності країни у міжнародних кордонах.

Безпека та міжнародні гарантії. Йдеться про вступ України до НАТО та ЄС або отримання реальних, юридично закріплених міжнародних гарантій безпеки Про не менш важливе — реалістичність очікувань, ШІ зазначає, що хоча віра в перемогу України залишається високою, сприйняття умов її досягнення еволюціонує.

ШІ наводить наступні приклади:

«Частина українського суспільства бачить ідеальним фіналом виключно повне виведення російських військ і відновлення українських кордонів 1991 року».

Водночас, за його висновками, інша частина українців заради негайного припинення загибелі людей і рятування життів допускає застосування дипломатичних сценаріїв та припинення вогню.

Ще частина українців, за даними ШІ, не виключають, що досягти миру можливо у подальшому, а для початку треба відновити кордони, які були станом до початку повномасштабного вторгнення.

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Коли закінчиться війна в Україні: ШІ повідомив про очікування

За його даними, більшість українців усвідомлюють, що шлях до сталого миру може бути довгим, але готовність зберігати стійкість заради безпечного майбутнього залишається визначальною рисою українського суспільства.

Крім того, за висновками ШІ, в суспільстві концепція перемоги України не є однорідною. Наприклад, є максималістські очікування (звільнення окупованих територій включно з Кримом та Донбасом, виплата Росією репарацій та створення міжнародного трибуналу для керівництва РФ). Разом з цим очікуванням є і інші — тобто частина українців впевнена, що Україна збереже незалежність, а реалізація інших пунктів — під питанням.

На супутнє питання про те, що здатне змусити Росію припинити війну в Україні, штучний інтелект дає такі відповіді, з якими експерти не завжди погоджуються. Наприклад, ШІ зазначає, що одним з факторів, який здатний зупинити війну, може стати критичне виснаження військово-економічних ресурсів РФ. Але низка експертів висловлюють думку, що протягом найближчих двох років такого критичного виснаження військових ресурсів в Росії не прогнозується — вона має запаси та виробляє ракети й ударні БПЛА, великий мобілізаційний ресурс. Не виключено, що ШІ теоретично лише допускає такий варіант.

Разом з тим ШІ уточнює, що реалістичний сценарій закінчення війни з боку Росії — це настання комплексу факторів для РФ. Зокрема не тільки виснаження російських військових ресурсів, а й жорсткий тиск на неї та наявність у України надійних міжнародних гарантій безпеки, які здатні зробити будь-яке нове намагання агресії програшним.

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Коли закінчиться війна в Україні: прогноз ШІ

На це питання, яке важливе для мільйонів українців, штучний інтелект відповідає так: «До 2027 року накопичується ефект від зносу радянських запасів важкої техніки (танків, артилерії, бронемашин) на складах зберігання РФ, що суттєво обмежує можливість проводити великі наступальні операції. Але якщо сторони не зможуть досягти переламного моменту на полі бою чи укласти дієвих угод про припинення вогню, конфлікт ризикує трансформуватися у тривалу позиційну війну низької або середньої інтенсивності з постійними локальними зіткненнями та обстрілами. Після 2027 року».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що ШІ назвав можливі найнебезпечніші дати війни в Україні восени-2026. Штучний інтелект спрогнозував, які саме періоди восени можуть стати найскладнішими у війні Росії проти України.







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