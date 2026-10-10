Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Водолеями

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Его представителей отличает независимость, свободолюбие, интеллектуальность и творческий подход к решению самых разных — в том числе, и сугубо технических — вопросов, но при этом он также взбалмошны, противоречивы и безответственны, что нравится далеко не всем.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться с Водолеями.

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Телец

Тельцов, которые любую проблему предпочитают решать по старинке, проверенным — дедовским — способом, раздражает желание — и умение — Водолеев всегда использовать что-то новое и непроверенное. Зачастую Тельцы, для которых любые инновации — личный вызов, считают, что Водолеи просто выпендриваются.

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Стрелец

Стрельцы, которых отличает редкостная принципиальность, удивляет полная беспринципность и неблагодарность Водолеев. Так, они откровенно не понимают, как можно — как это делают Водолеи — подружится с челвеком, взять от него все, что он может дать, а потом без всякого зазрения совести, перестать с ним общаться, поскольку полезным он уже быть не может.

Лев

Дев, как представителей самого организованного и дисциплинированного знака Зодиака, бесит расхлябанность, несобранность и бытовое разгильдяйство Водолеев. Они не понимают, как можно оставить немытую после завтрака посуду или не заправленную постель, что Водолеи совершенно не считают чем-то проблематичным — их творческие занятия гораздо важнее.

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