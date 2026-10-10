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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину ночью 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.

Группа реактивных БПЛА на севере Черниговщины, курс вдоль границы с Беларусью в направлении Киевщины;

  • Реактивный БпЛА с Винницкой области курсом на Житомирщину;

  • Реактивные БПЛА из Черного моря в Николаевскую область;

  • Реактивный БпЛА в Полтавской области, курс н.п.Семеновка/Хорол;

  • Реактивный БпЛА в Хмельницкой области, курс н.п.Грицов;

  • Реактивный БпЛА в Житомирской области, курс Коростышев;

  • Реактивный БпЛА в Хмельницкой области, курс Белогорья;

  • Реактивный БПЛА на Черниговщине, курс н.п.Козелец;

  • Реактивный БпЛА в Винницкой области в направлении н.п.Мурованые Куриловцы;

  • Ровенская область: реактивный БпЛА на Мизоч/Дубно;

  • Группа реактивных БПЛА из Николаева курсом на Кировоградщину;

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.

Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.

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