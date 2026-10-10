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- Украина
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Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину ночью 10 октября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока, юга и севера.
Группа реактивных БПЛА на севере Черниговщины, курс вдоль границы с Беларусью в направлении Киевщины;
Реактивный БпЛА с Винницкой области курсом на Житомирщину;
Реактивные БПЛА из Черного моря в Николаевскую область;
Реактивный БпЛА в Полтавской области, курс н.п.Семеновка/Хорол;
Реактивный БпЛА в Хмельницкой области, курс н.п.Грицов;
Реактивный БпЛА в Житомирской области, курс Коростышев;
Реактивный БпЛА в Хмельницкой области, курс Белогорья;
Реактивный БПЛА на Черниговщине, курс н.п.Козелец;
Реактивный БпЛА в Винницкой области в направлении н.п.Мурованые Куриловцы;
Ровенская область: реактивный БпЛА на Мизоч/Дубно;
Группа реактивных БПЛА из Николаева курсом на Кировоградщину;
Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли кровавый удар по маршрутке с гражданскими в Краматорске Донецкой области. В результате атаки 30 погибших и 18 раненых.
Мы ранее информировали, что в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских ударных беспилотников.