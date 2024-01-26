РФ боится и хочет укрепить границу подразделениями пограничников ФСБ

Подразделения планируют разместить в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Украинские разведчики перехватили разговор оккупантов, которые заявляют, что РФ решила укрепить границу с нашим государством пограничниками ФСБ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Как отмечается, в России формируются отряды личного состава из подразделений пограничной службы ФСБ. Таким образом, они хотят усилить укрепление границы. Подразделения планируют разместить в Брянской, Курской и Белгородской областях.

Об этом свидетельствует перехваченный нашими разведчиками разговор двух оккупантов, проходящих службу на территории оккупированной Абхазии.

“В диалоге между кадровиком сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничном заставе города Очамчире, речь идет о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу “на постоянку”, — рассказали в ГУР.

Сами же оккупанты говорят, что "живут одним днем и не имеют никаких перспектив".

Напомним, что Россия ввела режим госграницы между оккупированным Крымом и Херсонщиной.

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