РФ боїться та хоче укріпити кордон підрозділами прикордонників ФСБ

Підрозділи планують розмістити у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Українські розвідники перехопили розмову окупантів, які заявляють, що РФ вирішила укріпити кордон з нашою державою прикордонниками ФСБ.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР.

Як зазначається, в Росії формуються загони особового складу з підрозділів прикордонної служби ФСБ. Таким чином вони хочуть посилити укріплення кордону. Підрозділи планують розмістити у Брянській, Курській та Бєлгородській областях.

Про це свідчіть перехоплена нашими розвідниками розмова двох окупантів, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

“У діалозі між кадровиком сухумського прикордонного загону капітаном юсібовим та прапорщиком зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон “на постоянку”, - розповіли в ГУР.

Самі ж окупанти кажуть, що “живуть одним днем та не мають жодних перспектив”.

Нагадаємо, що Росія запровадила режим держкордону між окупованим Кримом і Херсонщиною.

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