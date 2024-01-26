В Росії з магазинів зникають продукти

Мешканці Самари скаржаться на відсутність курячого м’яса, яєць, фруктів та овочів у супермаркетах.

В Росії мешканці Самари зіткнулися зі зникненням продуктів із полиць магазинів. І це в найбільшому місті Середнього Поволжя, а також – п’ятого за чисельністю населеного пункту РФ.

Про це пише The Moscow Times.

Як стало відомо, відз 20 січня місцеві мешканці Самари скаржаться на відсутність курячого м’яса, яєць, фруктів та овочів у супермаркетах. Водночас ритейлери пояснюють дефіцит на популярні продукти складними погодними умовами.

Станом на ранок 26 січня продуктові полиці продовжують пустувати в більшості великих магазинів. В той час, як наслідки снігопаду, який накрив регіон 20 січня, вже усунуті.

Постачальники пояснюють, що товари почали надходити з розподільчих центрів, проте не скрізь була можливість оперативно їх вивантажити через проблеми з розчищенням доріг.

Що цікаво, курятина почала зникати з магазинів у регіонах від початку року. Це помітили мешканці Єкатеринбурга, Самари, Челябінська та Ульяновська.

Нагадаємо, українські розвідники перехопили розмову окупантів, які заявляють, що РФ вирішила укріпити кордон з нашою державою прикордонниками ФСБ.

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