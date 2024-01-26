“Росіяни це відчують”: Кулеба заінтригував заявою про F-16

Уже у 2024 році в українському небі з'являться літаки F-16, і російський агресор це відчує.

Про це під час брифінгу у Миколаєві сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Літаки F-16 у цьому році з’являться в Україні. Головне, щоб усі розуміли, що з боку партнерів, які беруть участь у коаліції F-16, все йде за планом. Вони виконують взяті на себе зобов’язання, і ми рухаємося до поставлених цілей. Є три складові: технічна підготовка самих літаків, пілотів та інженерів, а також інфраструктури”, — сказав Кулеба.

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За його словами, росіяни відчують появу в українському небі літаків F-16 і тієї зброї, яку вони здатні нести.

Нагадаємо, після того, як Повітряні сили ЗСУ отримають західні винищувачі F-16, розпочнеться витіснення російської авіації з українського повітряного простору. І це буде відбуватися без застосування повітряних боїв в стилі “Top Gun”. Читайте детальніше тут.

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