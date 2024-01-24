F-16 для України: у Пентагоні назвали терміни постачань перших винищувачів

У Пентагоні розраховують, що Україна вже цього року отримає перші американські винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, пише "Європейська правда".

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 2024 року", – прокоментувала вона.

Селеста Волландер також додала, що ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

Нагадаємо, у Повітряних силах пояснили, чому Україна не поспішає з отриманням винищувачів F-16.

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