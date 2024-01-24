F-16 для Украины: в Пентагоне назвали сроки поставок первых истребителей

В Пентагоне рассчитывают, что Украина уже в этом году получит первые американские истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, пишет "Европейская правда".

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – прокомментировала она.

Селеста Волландер также добавила, что эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему Украина не торопится с получением истребителей F-16.

Читайте также ведущие новости дня: