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F-16 для Украины: в Пентагоне назвали сроки поставок первых истребителей

F-16 для Украины: в Пентагоне назвали сроки поставок первых истребителей

Истребитель F-16 / Фото: Getty Images

Минобороны США оценило, когда Украина получит первые самолеты F-16.

В Пентагоне рассчитывают, что Украина уже в этом году получит первые американские истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, пишет "Европейская правда".

"Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году", – прокомментировала она.

Селеста Волландер также добавила, что эта программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

Напомним, в Воздушных силах объяснили, почему Украина не торопится с получением истребителей F-16.

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