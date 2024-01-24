Российские войска продвинулись у Авдеевки — ISW

Оккупационная армия агрессорки России продвинулась в районе Авдеевки, а также северо-восточнее Новомихайловки, расположенной юго-западнее оккупированного Донецка.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что недавно россияне продвинулись юго-западнее Донецка. Также геолокационные кадры за 23 января указывают на то, что РФ продвинулась к северо-востоку от Новомихайловки. Аналитики со ссылкой на украинские и российские источники сообщают, что позиционные боевые действия продолжались юго-западнее Донецка вблизи Георгиевки и Новомихайловки.

Кроме того, у России есть продвижение возле Авдеевки. Опубликованные 23 января геолокационные кадры указывают на то, что войска оккупантов продвинулись в западной Степной, что к северо-западу от города.

В России утверждают, что оккупанты продвинулись более чем на один километр вблизи Авдеевского карьера кварцевого песка к северу от Авдеевки, но ISW не может подтвердить это заявление.

Кроме этого, российский милблогер заявил, что украинские войска продолжают действовать в районе Виноградников к юго-востоку от Авдеевки. Сообщается, что на авдеевском направлении действуют подразделения российского 80-го танкового полка (90-я танковая дивизия, 41-я ОАЦ ЦПО) и отряд специального назначения "Викинг".

Карта боев ISW.

Карта боев ISW.

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, действительно ли оккупанты прорвались в саму Авдеевку. По его словам, ни одной диверсионно-разведывательной группе оккупантов еще не удавалось зайти в город.

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