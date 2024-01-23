Действительно ли оккупанты прорвались в самую Авдеевку – детали от главы ГВА

Относительно пребывания россиян в районе ресторана "Царская охота", о чем писали вчера в соцсетях, Барабаш уточнил, что это загородный комплекс. Он заверил, что окупантов оттуда уже выбили.

Никакой диверсионно-разведывательной группе оккупантов еще не удавалось зайти в Авдеевку.

Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает "Украинская правда".

По его словам, россияне продолжают штурмовать город.

"Сейчас на этом направлении они просто штурмуют. Уже не идет о ДРГ, это штурмовые действия... С первых дней полномасштабного вторжения, может, через две-три недели первые ДРГ уже пытались заходить в город. И так почти постоянно. Таких попыток за этот период было очень много", – говорит Барабаш.

Глава МВА заверил, что, несмотря на большое количество попыток, россияне в сам город не заходили и ни разу им не удавалось это сделать.

"Очень много было таких попыток на подходах (к Авдеевке) обезврежено и было — в процессе, что они уже почти вплотную заходили в населенный пункт и их также ликвидировали. До этого момента в город ни одна группа не заходила", — заверил он.

Относительно пребывания россиян в районе ресторана "Царская охота" Барабаш уточнил, что это загородный комплекс. По его словам, российские ДРГ туда заходили, но их выбили, и уже 2-3 дня этот комплекс контролируют украинские защитники.

"Давление есть. Штурмовые действия есть. Вчера они даже в направлении "Царской охоты" пытались техникой штурмовать. Давление там есть и оно безумное. Определенный результат они имели: серая зона уменьшилась, однозначно. Определенные позиции были потеряны и возвращены нашими ребятами.

Никто не говорит, что у нас все окей и "в шоколаде" – нет, далеко не так. Но и говорить, что все пропало – это неправда”, – подытожил Виталий Барабаш.

Напомним, что вчера, 22 января, некоторые украинские телеграммы-каналы распространили неподтвержденную информацию, что россияне нашли трубу диаметром 0,8 м и протяженностью более 2 км. С помощью нее якобы 150 российских штурмовиков зашли в тыл ВСУ севернее рестора "Царская охота" в Авдеевке. Официального подтверждения этой информации не было.

Ранее военный 110-й отдельной механизированной бригады рассказал, что российская армия каждый день сбрасывает 500-килограммовые бомбы на Авдеевку. Авиаудары не прекращаются ни днем, ни ночью.

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