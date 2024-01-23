Чи дійсно окупанти прорвалися в саму Авдіївку – деталі від голови МВА

Щодо перебування росіян у районі ресторану "Царська охота", про що писали вчора у соцмережах, Барабаш уточнив, що це – заміський комплекс. Він запевнив, що окупантів звідти уже вибили.

Жодній диверсійно-розвідувальній групі окупантів ще не вдавалося зайти в Авдіївку.

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає "Українська правда".

За його словами, росіяни продовжують штурмувати місто.

"Зараз на цьому напрямку вони просто штурмують. Вже не йдеться про ДРГ, це штурмові дії… Від перших днів повномасштабного вторгнення, може, через два-три тижні перші ДРГ вже намагалися заходити в місто. І так майже постійно. Таких спроб за цей період було дуже багато", – каже Барабаш.

Голова МВА запевнив, що попри велику кількість спроб, росіяни в саме місто не заходили і жодного разу їм не вдавалося це зробити.

"Дуже багато було таких спроб на підходах (до Авдіївки) знешкоджено і були – в процесі, що вони вже майже впритул заходили до населеного пункту і їх також ліквідовували. До цього моменту в місто жодна група не заходила", – запевнив він.

Щодо перебування росіян у районі ресторану "Царська охота" Барабаш уточнив, що це – заміський комплекс. За його словами, російські ДРГ туди заходили, але їх вибили, і вже 2-3 дні цей комплекс контролюють українські захисники.

"Тиск є. Штурмові дії є. Вчора вони навіть у напрямку "Царської охоти" намагалися технікою штурмувати. Тиск там є і він шалений. Певний результат вони мали: сіра зона зменшилася, однозначно. Певні позиції були втрачені і повернуті нашими хлопцями.

Ніхто не каже, що в нас усе окей і "в шоколаді" – ні, далеко не так. Але й казати, що все пропало – це неправда", – підсумував Віталій Барабаш.

Нагадаємо, що вчора, 22 січня, деякі українські Телеграм-канали поширили непідтверджену інформацію, що росіяни знайшли трубу діаметро 0,8 м і протяжністю понад 2 км. За допомогою неї нібито 150 російських штурмовиків зайшли в тил ЗСУ північніше рестора "Царська охота" в Авдіївці. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Раніше військовий 110 окремої механізованої бригади розповів, що російська армія кожного дня скидає 500-кілограмові бомби на Авдіївку. Авіаудари не припиняються ні вдень, ні вночі.

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