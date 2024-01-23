"Оскар-2024": всі номінанти кінопремії

11 березня о першій годині ночі у театрі "Долбі" в Голлівуді відбудеться 96-та щорічна церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскара".

Тим часом вже оголошено список остаточних претендентів на перемогу за звання найкращих у світі кінематографу, серед яких є і український фільм – "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова, де розповідається про початок повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто.

Номінанти на премію "Оскар-2024":

Найкращий актор другого плану

Стерлінг Браун ("Американське чтиво")

Роберт Де Ніро (Вбивці квіткової повні)

Роберт Дауні Молодший ("Оппенгеймер")

Раян Гослінг ("Барбі")

Марк Руффало ("Бідолашні створіння")

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант ("Оппенгеймер")

Даніель Брукс ("Барва пурпурова")

Амеріка Фарерра ("Барбі")

Джуді Фостер ("Даяна Наєд")

Да'Він Джой Рендольф ("Залишені")

Найкращий костюм

"Барбі"

"Вбивці квіткової повні"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Найкращий грим і зачіски

"Голда"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Снігова спільнота"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

"Після"

"Непереможний"

"Лицар удачі"

"Червоне, біле і синє"

"Дивовижна історія Генрі Шугара"