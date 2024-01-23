"Оскар-2024": всі номінанти кінопремії

Переможці кінопремії стануть відомі 11 березня.
11 березня о першій годині ночі у театрі "Долбі" в Голлівуді відбудеться 96-та щорічна церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії "
Оскара".
Тим часом вже оголошено список остаточних претендентів на перемогу за звання найкращих у світі кінематографу, серед яких є і український фільм – "
" від режисера та відеографа 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова, де розповідається про початок повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто.
Номінанти на премію "Оскар-2024":
Найкращий актор другого плану
Стерлінг Браун ("Американське чтиво")
Роберт Де Ніро (Вбивці квіткової повні)
Роберт Дауні Молодший ("Оппенгеймер")
Раян Гослінг ("Барбі")
Марк Руффало ("Бідолашні створіння")
Найкраща акторка другого плану
Емілі Блант ("Оппенгеймер")
Даніель Брукс ("Барва пурпурова")
Амеріка Фарерра ("Барбі")
Джуді Фостер ("Даяна Наєд")
Да'Він Джой Рендольф ("Залишені")
Найкращий костюм
"Барбі"
"Вбивці квіткової повні"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
Найкращий грим і зачіски
"Голда"
"Маестро"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
"Снігова спільнота"
Найкращий ігровий короткометражний фільм
"Після"
"Непереможний"
"Лицар удачі"
"Червоне, біле і синє"
"Дивовижна історія Генрі Шугара"
Найкращий анімаційний короткометражний фільм
"Лист до свині"
"95 відчуттів"
"Наша уніформа"
"Pachyderme"
"Війна закінчилася. Натхненна музикою Джона та Йоко"
Найкращий адаптований сценарій
"Американське чтиво"
"Барбі"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
"Зона інтересів"
Найкращий оригінальний сценарій
"Анатомія падіння"
"Залишені"
"Маестро"
"Травень, грудень"
"Минулі життя"
Найкраща оригінальна пісня
"The Fire Inside"
( "Flamin’ Hot ") "I’m Just Ken" ("Барбі")
"It Never Went Away" ("Американська симфонія")
"Wahzhazhe (A Song For My People) " ("Вбивці квіткової повні")
"What Was I Made For?" ("Барбі")
Найкраща музика до фільму
"Американське чтиво"
"Індіана Джонс і реліквія долі"
"Вбивці квіткової повні"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
Найкращий документальний повнометражний фільм
"Бобі Вайн: Народний президент"
"Вічна пам'ять"
"4 дочки"
"Вбити тигра"
" 20 днів у Маріуполі "
Найкращий документальний короткометражний фільм
"The ABCs of Book Banning"
"The Barber of Little Rock" "Island in Between"
"The last repair shop"
"Nai Nai & Wài Pó"
Найкращий іноземний фільм
"Я –капітан" (Італія)
"Ідеальні дні" (Японія)
"Снігова спільнота" (Іспанія)
"Вчительська" (Німеччина)
"Зона інтересів" (Велика Британія)
Найкращий анімаційний фільм
"Хлопчик і птах"
"Елементарно"
"Німон"
"Мрії робота"
"Людина павук: Павутиння всесвітів"
Найкраща робота художників-постановників:
"Барбі"
"Вбивці квіткової повні"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
Найкращий монтаж фільму
"Анатомія падіння"
"Залишені"
"Вбивці квіткової повні"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
Найкращий звук
"Барбі"
"Творець"
"Маестро"
"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
"Оппенгеймер"
"Зона інтересів"
Найкращі візуальні ефекти
"Творець"
"Годзілла: Мінус один"
"Вартові Галактики. Частина 3"
"Місія неможлива: Розплата. Частина перша"
"Наполеон"
Найкраща операторська робота
"Граф"
"Вбивці квіткової повні"
"Маестро"
"Оппенгеймер"
"Бідолашні створіння"
Найкраща чоловіча роль
Бредлі Купер
Колман Домінго
Пол Джаматті
Кілліан Мерфі
Джеффрі Райт
Найкраща жіноча роль
Аннетт Бенінг
Лілі Гладстон
Сандра Гюллер
Кері Малліган
Емма Стоун
Найкращий режисер
Джонатан Ґлейзер ("Зона інтересів")
Йоргос Лантімос ("Бідолашні створіння")
Крістофер Нолан ("Оппенгеймер")
Мартін Скорсезе ("Вбивці квіткової повні")
Жустін Тріє ("Анатомія падіння")
Найкращий фільм
"Американське чтиво"
"Анатомія падіння"
"Барбі"
"Залишені"
"Вбивці квіткової повні"
"Маестро"
"Оппенгеймер"
"Минулі життя"
"Бідолашні створіння"
"Зона інтересів"
Нагадаємо, 96-та церемонія "Оскара" відбудеться 11 березня о 1 годині ночі.
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