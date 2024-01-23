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"Оскар-2024": всі номінанти кінопремії

"Оскар-2024": всі номінанти кінопремії

Оскар-2024 / Фото: Associated Press

Переможці кінопремії стануть відомі 11 березня.

11 березня о першій годині ночі у театрі "Долбі" в Голлівуді відбудеться 96-та щорічна церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії "Оскара".

Тим часом вже оголошено список остаточних претендентів на перемогу за звання найкращих у світі кінематографу, серед яких є і український фільм – "20 днів у Маріуполі" від режисера та відеографа Мстислава Чернова, де розповідається про початок повномасштабної війни, коли російські окупанти взяли в облогу місто.

Номінанти на премію "Оскар-2024":

Найкращий актор другого плану

  • Стерлінг Браун ("Американське чтиво")
  • Роберт Де Ніро (Вбивці квіткової повні)
  • Роберт Дауні Молодший ("Оппенгеймер")
  • Раян Гослінг ("Барбі")
  • Марк Руффало ("Бідолашні створіння")

Найкраща акторка другого плану

Найкращий костюм

  • "Барбі"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Наполеон"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"

Найкращий грим і зачіски

  • "Голда"
  • "Маестро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Снігова спільнота"

Найкращий ігровий короткометражний фільм

  • "Після"
  • "Непереможний"
  • "Лицар удачі"
  • "Червоне, біле і синє"
  • "Дивовижна історія Генрі Шугара"

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