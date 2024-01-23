Ксенія Мішина на Балі опинилася під крапельницею

Українська акторка Ксенія Мішина неабияк налякала своїх шанувальників.

Ще нещодавно артистка показувала, як минає її активний відпочинок на Балі та як вона милувалася водоспадами. Однак вже сьогодні, 23 січня, Ксенія змусила своїх фанів неабияк хвилюватися за неї.

Ксенія Мішина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, де вона лежить на ліжку, а до її руки під'єднана система крапельниці. Акторка не стала розповідати, чому саме їй знадобилася медична допомога. Однак Мішина зазначила, що на Балі всі через це проходять.

"Як говорила моя знайома – на Балі всі це проходять…", - підписала знімок знаменитість.

Ксенія Мішина під крапельницею / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Нагадаємо, нещодавно з Ксенією Мішиною та її подругою теж стався неприємний інцидент. Вони впали зі скутера. Без травм не обійшлося. В акторки збиті лікті, а от приятельці Ксенії пощастило менше. Вона отримала травми і на руках, і на ногах.

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