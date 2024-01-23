Ксения Мишина на Бали оказалась под капельницей

Украинская актриса Ксения Мишина очень сильно напугала своих поклонников.

Еще недавно артистка показывала, как проходит ее активный отдых на Бали и как она любовалась водопадами. Однако уже сегодня, 23 января, Ксения заставила своих фанатов очень сильно переживать за нее.

Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В своем Instagram знаменитость опубликовала фото, где она лежит на кровати, а к ее руке подключена система капельницы. Актриса не стала рассказывать, почему именно ей понадобилась медицинская помощь. Однако Мишина отметила, что на Бали все через это проходят.

"Как говорила моя знакомая – на Бали все это проходят…", – подписала снимок знаменитость.

Ксения Мишина под капельницей / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Напомним, недавно с Ксенией Мишиной и ее подругой тоже произошел неприятный инцидент. Они упали со скутера. Без травм не обошлось. В актрисы сбиты локти, а вот приятельнице Ксении повезло меньше. Она получила травмы и на руках, и ногах.

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