"Мы не были готовы": военный раскрыл правду об Авдеевке

Россияне окружили Авдеевку с трех сторон, и силы противника там преобладают. Массовые штурмы противника на город начались 10 октября. Тогда, по словам военного, они не были готовы, что россияне пойдут в таком количестве.

Об этом рассказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Это был для меня, если честно, шок. Не потому, что они просто начались, а начались с какой массой. В четыре утра нас подняли. И первый штурм был в сторону знаменитого Авдеевского террикона. Такое количество вражеской техники, вражеского личного состава повергло в шок. Мы были готовы, знали об их намерениях. Но мы не были готовы, возможно, что именно такое количество пойдет”, — говорит военный.

По словам Игоря Тимощука, россияне начали "душить" Авдеевку с трех сторон. Задачей украинских защитников было не допустить их к террикону.

Игорь Тимощук и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

“На первом туре мы с этим справились. Мы отбили, завели своих людей, бригада усилила позиции. Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что удивительно… через восемь дней он снова повторился. Опять же мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили”, – рассказал Игорь Тимощук.

Теперь террикон захватил враг, говорит военный. Поэтому, по его словам, изменилась логистика.

"Во многом изменилась логистика, точность завоза, подвоз боекомплекта, личного состава, который, например, заходит на замену ребят на позициях ночью. В период зимы ночи в Авдеевке очень холодные. Если раньше можно было там пять дней отстоять на позициях, сейчас это проблематично”, — рассказал Игорь Тимощук.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео На его счету 16 штурмов – не так страшно, но может быть дорога в один конец! Правда об Авдеевке

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