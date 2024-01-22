“Ми не були готові”: військовий розкрив правду про Авдіївку

Росіяни оточили Авдіївку з трьох сторін, і сили противника там наразі переважають. Масові штурми ворога на місто почалися 10 жовтня. Тоді, за словами військового, вони були не готові, що росіяни підуть в такій кількості.

Про це розповів Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

“Це був для мене, якщо чесно, шок. Не через те, що вони просто почалися, а почалися з якою масою. О четвертій ранку нас підняли. І перший штурм був в сторону славнозвісного Авдіївського терикону. Така кількість ворожої техніки, ворожого особового складу привела в шок. Ми були готові, знали про їхні наміри. Але ми не були готові, можливо, що саме така кількість піде”, — каже військовий.

За словами Ігоря Тимощука, росіяни почали “душити” Авдіївку з трьох сторін. Завданням українських захисників було не допустити їх до терикону.

Ігор Тимощук і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

“На першому турі ми з цим впоралися. Ми відбили, завели своїх людей, бригада посилила позиції. Артилерія нашої і сусідніх бригад, які перебували по лівому і правому краю, зупинили перший штурм. Ми втримали Авдіївку, ми і далі її втримуємо. І скажу чесно, було не те, що дивно… через вісім днів він знову повторився. Знову ж таки, ми з силами такими самими. А вони по своїх трупах просто проходили”, — розповів Ігор Тимощук.

Наразі терикон захопив ворог, каже військовий. Через це, за його словами, змінилася логістика.

“Багато в чому змінилася логістика, точність завезення, підвезення боєкомплекту, особового складу, який, наприклад, заходить на заміну хлопців на позиціях вночі. В період зими ночі в Авдіївці дуже холодні. Якщо раніше можна було там п'ять днів відстояти на позиціях, то зараз це проблематично”, — розповів Ігор Тимощук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео На його рахунку 16 штурмів — не так страшно, але може бути дорога в один кінець! Правда про Авдіївку

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