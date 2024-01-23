Україною шириться повітряна тривога: ймовірні пуски ракет із бомбардувальників

Загроза застосування балістичного озброєння для північних областей.
Станом на 13:25 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить повітряна мапа.
"Почервоніли" північні, східні, південні та центральні регіони.
Командування Повітряних сил о 13:30 попередили про можливі пуски ракет із бомбардувальників.
"Увага! Імовірні пуски ракет з Ту22м3 з Ліпєцкої області, рф. Слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Перед тим ПС писали про загроза застосування балістичного озброєння для північних областей.
За даними моніторингових каналів, із російського аеродрому "Шайковка" злетів четвертий Ту-22м3, а із аеродрому "Дягилево" - один Ту-160. Існує загроза застосування ракет Х-22.
Нагадаємо, у Путіна цинічно прокоментували ранкову атаку по Україні.
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