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Україною шириться повітряна тривога: ймовірні пуски ракет із бомбардувальників

Україною шириться повітряна тривога: ймовірні пуски ракет із бомбардувальників

Повітряна тривога

Загроза застосування балістичного озброєння для північних областей.

Станом на 13:25 у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Про це свідчить повітряна мапа.

"Почервоніли" північні, східні, південні та центральні регіони.

Командування Повітряних сил о 13:30 попередили про можливі пуски ракет із бомбардувальників. 

 "Увага! Імовірні пуски ракет з Ту22м3 з  Ліпєцкої області, рф. Слідкуйте за повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Перед тим ПС писали про загроза застосування балістичного озброєння для північних областей.

За даними моніторингових каналів, із російського аеродрому "Шайковка" злетів четвертий Ту-22м3, а із аеродрому "Дягилево" - один Ту-160. Існує загроза застосування ракет Х-22.

Нагадаємо, у Путіна цинічно прокоментували ранкову атаку по Україні.

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