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Повітряні сили попередили про зліт нового МіГа

Повітряні сили попередили про зліт нового МіГа

Літак МіГ-31К. / Фото: kremlin.ru

Сирени залунали в усій Україні о 14:49.

В Україні вдень 23 січня було оголошено масштабну повітряну тривогу о 14:49. Повітряні сили попередили про зліт нових МіГів на території Росії.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні ПС.

Військові наголошують, що ракетна небезпека для всієї території України залишається. До слова, регіони "почервоніли" о 14:49. Масштабна повітряна тривога триває понад дві години. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. В Дніпровському районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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