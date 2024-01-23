Повітряні сили попередили про зліт нового МіГа

Сирени залунали в усій Україні о 14:49.
В Україні вдень 23 січня було оголошено масштабну повітряну тривогу о 14:49. Повітряні сили попередили про зліт нових МіГів на території Росії.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Зафіксовано зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні ПС.
Військові наголошують, що ракетна небезпека для всієї території України залишається. До слова, регіони "почервоніли" о 14:49. Масштабна повітряна тривога триває понад дві години.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталися вибухи. В Дніпровському районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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