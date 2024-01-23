У вівторок, 23 січня, у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні та в усій Україні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Дніпрі було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" повідомив, що в одному з районів міста видно задимлення.

Раніше у Повітряних силах повідомляли про рух ракети у напрямку міста: "Ракета на Дніпро". Тривогу в області було оголошено о 14:48.

Як повідомлялося, російські війська вночі та зранку 23 січня завдали комбінованого ракетного удару, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Росія випустила по Україні 41 ракету. Сили ППО знищили 21 ворожу повітряну ціль.

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