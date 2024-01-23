Во вторник, 23 января, в Днепре произошли взрывы. В регионе и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Днепре был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении "Суспільного".

Telegram-канал "Днепр Оперативный" сообщил, что в одном из районов города видно задымление.

Ранее в Воздушных силах сообщали о движении ракеты по направлению города: "Ракета на Днепр". Тревога в области была объявлена в 14:48.

Как сообщалось, российские войска ночью и утром 23 января нанесли комбинированный ракетный удар, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Россия выпустила по Украине 41 ракету. Силы ПВО уничтожили 21 вражескую воздушную цель.

Читайте также: