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Ігнат розповів про загрози під час денної повітряної тривоги

Ігнат розповів про загрози під час денної повітряної тривоги

Юрій Ігнат. / Фото: АрміяInform

У половині областей України посеред дня залунали сирени.

Повітряну тривогу в Україні вдень 23 січня спричинили три загрози з боку російської окупаційної армії. 

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 13:20.

"Спочатку було інформування про загрозу тактичної авіації з півдня, потім мали інформацію про застосування балістичного озброєння на півночі та сході й також злетіли літаки Ту-22М3 з району Липецька. Є загроза застосування крилатих ракет Х-22, які є крилатими, але атакують вже по балістичній траєкторії", - розповів Ігнат.

За його словами, крилаті ракети Х-22 атакують по балістичній траєкторії. Речник Повітряних сил ЗСУ пригадав, що саме таких 8 ракет ворог запустив під час нічної атаки проти 23 січня.

Нагадаємо, останню масштабну повітряну тривогу було оголошено о 14:50. За даними Повітряних сил ЗСУ, причиною повномасштабної тривоги є зліт МіГ-31К із російського аеродрому "Саваслейка".

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