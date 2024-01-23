В Україні оголошена повномасштабна тривога

Причиною повномасштабної тривоги є зліт МіГ-31К.
Станом на 14:50 23 січня по всій території України оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.
За даними Повітряних сил, причиною повномасштабної тривоги є зліт МіГ-31К із російського аеродрому "Саваслейка".
"УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у повідмоленні.
Моніторингові канали пишуть про тренування та підготовку винищувача. За їхніми даними, злетів 1 борт. Ймовірно, тривога може бути тривалою, бо також злетів літак-заправник Іл-78.
Варто додати, що це - третя тривога протягом дня. Попередня оголошувалася через ймовірні пуски ракет із бомбардувальників.
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