В Украине объявлена полномасштабная тревога

Причиной полномасштабной тревоги есть взлет МиГ-31К.
По состоянию на 14.50 23 января по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствует интерактивная карта тревог.
По данным Воздушных сил, причиной полномасштабной тревоги является взлет МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".
"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы пишут о тренировках и подготовке истребителя. По их данным, взлетел 1 борт. Вероятно, тревога может быть продолжительной, так как взлетел самолет-заправщик Ил-78.
Стоит добавить, что это – третья тревога в течение дня. Предыдущая объявлялась из-за вероятных пусков ракет с бомбардировщиков.
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