Сміливість та рішучість: Данілов про ризики для України і розрахунок Путіна

Секретар РНБО вважає, що у цій війні переможе той, хто не буде боятися ані уявних “безмежних” російських ресурсів, ані мобілізації додаткових “мільйонів” солдат.

Знищити путінський режим можливо завдяки сміливості та рішучості. Дефіцит цих речей може завадити нашій державі здобути перемогу у війні, яку розв’язала РФ.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав секретар РНБО Олексій Данілов.

“Дефіцит сміливості та рішучості – головний ризик, який на сьогодні існує й може завадити Україні досягнути поставлених цілей – знищити путінський режим шляхом його повної та безумовної поразки у розвʼязаній ним злочинній війні. І відваги бракує не українцям”, - наголосив Олексій Данілов.

За його словами, у цій війні переможе той, хто не буде боятися ані уявних “безмежних” російських ресурсів, ані мобілізації додаткових “мільйонів” солдат слухняного російського стада, ані головної путінської страшилки – ядерної зброї.

“Нерішучість і напівміри, які можуть проявити світові демократії, – наші головні ризики. Поранити, але не вбити. Саме на це і розраховує путінське кубло. Згадаємо виснажливі й тривалі (коли час на вагу золота) дискусії про те, чи потрібні Україні в умовах повномасштабної конвенційної війни військові літаки, можливо, наступ можна здійснити без танків, а оборону без снарядів... Тому Україна й українці перші, хто подає приклад сміливості та твердості, – стояти на наших позиціях і вимагати виконання справедливих вимог. І в цьому ми готові йти настільки далеко, наскільки це необхідно. Протистояння непорушностей – основний зміст цього етапу війни”, - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, що РФ залежить від артснарядів КНДР і не здатна вести війну понад два роки.

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