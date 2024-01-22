Що може змінити перебіг війни Росії проти України: відповідь військового

Таким чином можна досягти успіху на певних напрямках, каже військовий.
Один штурм може змінити хід війни Росії проти України, якщо заволодіти стратегічними позиціями ворога.
Таку думку висловив Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
За його словами, кожен штурм планується, однак не завжди все можна передбачити на 100 відсотків.
“Я завжди казав, що перші перші п'ять хвилин будь-якої операції йдуть по плану. Далі — все повністю імпровізація, але імпровізація зі сторони командира штурмової групи чи командира взагалі групи. Це може бути дорога в один кінець, і ми це розуміємо”, — каже Ігор Тимощук.
Військовий розповідає, що кожен раз іде на штурм, як востаннє. А після повернення з нього, хай би яка втома не була, радість все одно переважає.
За словами Ігоря Тимощука, один штурм здатен змінити всю війну.
“Моя думка, що будь-яка війна закінчується так само, як і почалася. Переговори в будь-якому випадку будуть. Але один штурм, масштаби його можуть бути які. Заволодіння критичними позиціями ворога, стратегічними багато що можуть змінити”, — розповів військовий.
Вони не можуть закінчити війну, каже Ігор Тимощук, але таким чином можна досягти успіху на певних напрямках.
“Ми тримаємо Авдіївський напрямок, і з різних сторін місто душать зараз. Від 10 жовтня активно зі всіх сторін намагаються взяти в кільце, заволодіти нею повністю. Їм це не вдається. І відбиття на одному штурмі навіть одної-двох позицій може стратегічно впливати”, — розповів Ігор Тимощук.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео На його рахунку 16 штурмів — не так страшно, але може бути дорога в один кінець! Правда про Авдіївку
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