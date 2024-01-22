Що може змінити перебіг війни Росії проти України: відповідь військового

Один штурм може змінити хід війни Росії проти України, якщо заволодіти стратегічними позиціями ворога.

Таку думку висловив Герой України, сержант 110 окремої механізованої бригади Ігор Тимощук в інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

За його словами, кожен штурм планується, однак не завжди все можна передбачити на 100 відсотків.

“Я завжди казав, що перші перші п'ять хвилин будь-якої операції йдуть по плану. Далі — все повністю імпровізація, але імпровізація зі сторони командира штурмової групи чи командира взагалі групи. Це може бути дорога в один кінець, і ми це розуміємо”, — каже Ігор Тимощук.

Ігор Тимощук і Наталя Нагорна / Фото: ТСН.ua

Військовий розповідає, що кожен раз іде на штурм, як востаннє. А після повернення з нього, хай би яка втома не була, радість все одно переважає.

За словами Ігоря Тимощука, один штурм здатен змінити всю війну.

“Моя думка, що будь-яка війна закінчується так само, як і почалася. Переговори в будь-якому випадку будуть. Але один штурм, масштаби його можуть бути які. Заволодіння критичними позиціями ворога, стратегічними багато що можуть змінити”, — розповів військовий.

Вони не можуть закінчити війну, каже Ігор Тимощук, але таким чином можна досягти успіху на певних напрямках.

“Ми тримаємо Авдіївський напрямок, і з різних сторін місто душать зараз. Від 10 жовтня активно зі всіх сторін намагаються взяти в кільце, заволодіти нею повністю. Їм це не вдається. І відбиття на одному штурмі навіть одної-двох позицій може стратегічно впливати”, — розповів Ігор Тимощук.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео На його рахунку 16 штурмів — не так страшно, але може бути дорога в один кінець! Правда про Авдіївку

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