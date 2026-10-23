Путін заговорив про мир, але насправді має інший план: чого домагається Кремль

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль використовує переговори не для припинення війни і Україні, а для отримання економічних поступок і вигоди від США. Це дозволило б Росії й надалі фінансувати бойові дії. Москва з усіх сил намагається затягувати переговорний процес.

Про йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські чиновники намагаються представити зустріч спецпредставника США Стіва Віткоффа з очільником Кремля Володимиром Путіним як нібито доказ готовності Кремля до реальних перемовин про завершення війни. Втім, Москва намагається домогтися від Вашингтона економічних поступок, які дозволили б Росії й надалі фінансувати бойові дії.

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Зокрема, помічник «фюрера», гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв заявив, що під час зустрічі Віткофф і Путін домовилися розширювати економічну співпрацю між Росією та США і «продовжувати спілкування».

Водночас представник Кремля з питань внутрішньої політики розповів російському опозиційному виданню «Верстка», що Москва не розраховує на завершення війни в Україні завдяки переговорам. Натомість РФ сподівається отримати економічні поступки, які допоможуть поповнити бюджет і дадуть їй військову перевагу.

Інші російські чиновники також продемонстрували небажання Росії йти на будь-які поступки щодо припинення війни. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не представив Віткоффу жодної російської мирної пропозиції і що «фюрер» не розглядав склад потенційної російської делегації для майбутньої тристоронньої зустрічі Росія-США-Україна.

Депутати Державної думи Росії висловили скептицизм щодо того, що переговори можуть покласти край війні, та повторили заяви, що, мовляв, заморожування нинішніх ліній фронту зашкодить власним зусиллям Росії щодо припинення війни.

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Джерело, близьке до МЗС Росії, повідомило «Верстка», що Кремль понад півтора року намагається схилити адміністрацію Дональда Трампа на бік Росії і що нинішні переговорні зусилля Кремля підкреслюють нібито безнадійність України.

«Це схоже на попередню переговорну тактику Кремля, яка намагалася переконати Штати та Захід загалом, що українська оборона буде зруйнована, і Україна повинна превентивно капітулювати», — наголошують в Інституті.

Москва прагне затягувати переговори

Американські аналітики наголошують, що Кремль зацікавлений насамперед у тому, щоб виграти час для продовження війни, водночас отримуючи вигоду від економічної співпраці з Америкою.

Зокрема, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони Олексій Журавльов заявив, що Росія має посилювати тиск на президента України Володимира Зеленського на фронті, аби змусити Україну капітулювати. За його словами, Москві не варто покладатися на дипломатію зі США. Як стверджує депутат, військові успіхи на полі бою посилять переговорні позиції РФ.

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Помічник президента Росії Юрій Ушаков також заявив, що окупанти нібито зберігають «повну стратегічну ініціативу» та ведуть безперервний наступ на ключових ділянках фронту.

Мирні переговори — останні новини

У Кремлі після переговорів Стіва Віткоффа і Володимира Путіна вкотре заявили про нібито бажання миру, але звинуватили і Україну у протилежному. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков знову згадав ультиматуми Москви. З його слів, будь-які домовленості щодо України мають враховувати так звані «реалії на землі».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що закінчення війни в Україні залишається досить складним завданням. Він вважає причиною, чому досі не вдалося укласти мирну угоду, в тому, що «сторони мали занадто розбіжні позиції щодо окремих деталей переговорного процесу».

Тим часом Стів Віткофф висловився про те, що переговори України, США та Росії триватимуть. Обговорення, додав він, були конструктивними, але «попереду ще багато важливої роботи».

Дата публікації 22:55, 22.10.26 Кількість переглядів 26 Торги за спиною України: чому після зустрічі Віткоффа з Путіним полетіла балістика?

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