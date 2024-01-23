Смелость и решительность: Данилов о рисках для Украины и расчете Путина

Секретарь СНБО считает, что в этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат.

Уничтожить путинский режим можно благодаря смелости и решительности. Дефицит этих вещей может помешать нашему государству одержать победу в войне, развязавшей РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Дефицит смелости и решительности – главный риск, который на сегодняшний день существует и может помешать Украине достичь поставленных целей – уничтожить путинский режим путем его полного и безусловного поражения в развязной им преступной войне. И смелости не хватает украинцам", — отметил Алексей Данилов.

По его словам, в этой войне победит тот, кто не будет бояться ни мнимых "безграничных" российских ресурсов, ни мобилизации дополнительных "миллионов" солдат послушного российского стада, ни главной путинской страшилки — ядерного оружия.

“Нерешительность и полумеры, которые могут проявить мировые демократии – наши главные риски. Ранить, но не убить. Именно на это и рассчитывает путинский гнездо. Вспомним изнурительные и длительные (когда время на вес золота) дискуссии о том, нужны ли Украине в условиях полномасштабной конвенционной войны военные самолеты, возможно, наступление можно осуществить без танков, а оборону без снарядов... Поэтому Украина и украинцы первые, кто подает пример смелости и твердости – стоять на наших позициях и требовать выполнения справедливых требований. И в этом мы готовы идти так далеко, насколько это необходимо. Противостояние незыблемостей – основное содержание этого этапа войны”, — отметил секретарь СНБО.

Напомним, что РФ зависит от артснарядов КНДР и не способна вести войну более двух лет.

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