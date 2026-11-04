День ангела 11 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 11 листопада / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 11 листопада

11 листопада 2026 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Євгена, Максима, Опанаса, Степана, Тимофія, Федора, Якова.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві творчий, хоробрий. В дорослому віці стає вибірковим.

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Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві душевний, тихий. В дорослому віці стає доброзичливим.

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Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «благородний». В дитинстві ерудований, нерішучий. В дорослому віці стає сентиментальним.

Максим — латинське походження, означає «найвеличніший». В дитинстві вміє привертати до себе увагу, веселий. В дорослому віці стає життєрадісним.

Опанас — давньогрецьке ім’я, перекладається, як «безсмертний». В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає безкорисливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Тимофій — давньогрецьке походження, означає «той, хто прославляє Бога». В дитинстві замкнутий, стриманий. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, дружелюбний. В дорослому віці стає працьовитим.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві доброзичливий, привабливий. В дорослому віці стає яскравим.

День ангела 11 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 11 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав від негараздів, допомагав знаходити правильні рішення та додавав сил у непрості моменти. Нехай у серці живе спокій, у душі панує гармонія, а поруч будуть люди, з якими легко й радісно. Здоров’я, щастя, любові та здійснення найзаповітніших мрій!

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе багато приємних емоцій, щирих усмішок і добрих слів. Бажаю, щоб кожен день дарував нові можливості, рідні люди зігрівали своєю турботою, а доля приємно дивувала. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, береже від усього лихого та веде до щасливого життя!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, добробуту та радості в кожному дні. Нехай ангел-охоронець захищає від тривог, допомагає долати труднощі й оберігає всіх, хто тобі дорогий. Нехай у житті буде більше щасливих подій, приводів для усмішок і здійснених бажань!

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З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди освітлює життєвий шлях, дарує впевненість у власних силах і допомагає не втрачати віри в добро. Бажаю, щоб у домі панували затишок і достаток, у родині — любов і взаєморозуміння, а в серці — надія на краще. Нехай усі добрі починання приносять гарні результати, а життя щедро дарує щасливі миті!

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був надійним захистом, допомагав оминати життєві негаразди й підказував шлях до мрій. Нехай кожен ранок починається з гарних новин, кожен день приносить щось хороше, а кожен вечір дарує затишок і спокій. Бажаю здоров’я, щирої любові, вірних друзів, родинного тепла та багато приводів для щастя! Нехай усе задумане здійснюється, а доля буде прихильною до тебе.

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