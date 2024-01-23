Воздушные силы предупредили о взлете нового МиГа

Сирены раздались по всей Украине в 14:49.

В Украине днем 23 января была объявлена масштабная воздушная тревога в 14:49. Воздушные силы предупредили о взлете новых МиГов на территории России.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Зафиксирован взлет еще одного МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении ПС.

Военные подчеркивают, что ракетная опасность для всей территории Украины остается. К слову, регионы покраснели в 14:49. Масштабная воздушная тревога длится более двух часов.

Напомним, во время воздушной тревоги в Днепре произошли взрывы. В Днепровском районе была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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