Взрывы в Днепре во время тревоги: что произошло

Днем 23 января во время масштабной воздушной тревоги в Днепре слышались взрывы. Известно, что в области сработали силы ПВО.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Схід".

"В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил сбивание вражеской воздушной цели в регионе: "Минус ракета. Воздушную цель наши защитники ликвидировали над Днепровским районом", — подчеркнул он.

Как сообщалось, днем 23 января в Днепре произошли взрывы. В регионе и по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

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