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Вибухи в Дніпрі під час тривоги: що сталося

Вибухи в Дніпрі під час тривоги: що сталося

Фото: Associated Press

ППО збила російську ракету.

Вдень 23 січня під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі було чути вибухи. Відомо, що в області спрацювали сили ППО. 

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив збиття ворожої повітряної цілі у регіоні: "Мінус ракета. Повітряну ціль наші оборонці ліквідували над Дніпровським районом", - наголосив він.

Як повідомлялося, вдень 23 січня у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні та в усій Україні було оголошено повітряну тривогу. 

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