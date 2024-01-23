Вибухи в Дніпрі під час тривоги: що сталося

Вдень 23 січня під час масштабної повітряної тривоги у Дніпрі було чути вибухи. Відомо, що в області спрацювали сили ППО.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід".

"В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив збиття ворожої повітряної цілі у регіоні: "Мінус ракета. Повітряну ціль наші оборонці ліквідували над Дніпровським районом", - наголосив він.

Як повідомлялося, вдень 23 січня у Дніпрі сталися вибухи. В регіоні та в усій Україні було оголошено повітряну тривогу.

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