Яке церковне свято в Україні 11 листопада

Церковне свято 11 листопада / © pexels.com

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11 листопада (24 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Мини, Віктора і Вінкентія. Святий великомученик Мина жив у часи правління римських імператорів Діоклетіана та Максиміана, наприкінці III — на початку IV століття. Він народився в Єгипті та служив у римському війську. Згідно з церковним переданням, його підрозділ перебував у Котіаєві, місті у Фригії — історичній області Малої Азії.

Мина здобув військовий досвід, однак дедалі більше його турбувало переслідування християн. Імператорська влада вимагала від підданих виконувати язичницькі релігійні обряди, а відмова могла призвести до покарання.

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Не бажаючи брати участь у діях, які суперечили його переконанням, Мина залишив військову службу та усамітнився в горах. Там він проводив час у молитві, пості й духовних роздумах.

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Згодом святий дізнався про святкування, під час якого в місті збиралося багато людей. Він прийшов туди й відкрито заявив про свою віру в Ісуса Христа. Такий вчинок привернув увагу представників влади, які наказали заарештувати його.

За житієм, Мину піддали допитам і жорстоким катуванням, намагаючись змусити його зректися християнства. Проте він залишався непохитним. Зрештою святого стратили через усічення голови. Православний календар Православної церкви України датує його мученицьку смерть 304 роком.

Святий мученик Віктор жив у II столітті, за правління римського імператора Марка Аврелія або в період, який церковне передання пов’язує з його наступником Антоніном Пієм. Його житіє відносять до подій у Дамаску, де він служив воїном.

Коли почалися переслідування християн, Віктор відмовився приносити жертви язичницьким богам. Для римської влади така відмова могла розцінюватися як непокора встановленому порядку. Воїна заарештували й почали катувати, вимагаючи від нього зректися віри.

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Церковне передання розповідає про надзвичайну жорстокість випробувань: Вікторові відрубали пальці та осліпили його. Попри страждання, він не погодився відмовитися від своїх переконань.

Святий Вінкентій, якого також називають Вікентієм Сарагоським, жив на території сучасної Іспанії наприкінці III — на початку IV століття. Він народився в місті Уеска та здобув освіту, яка допомогла йому в церковному служінні.

Вінкентій був дияконом єпископа Валерія Сарагоського. Його обов’язками були допомога в церковному житті, проповідування християнського вчення та служіння громаді. За церковним переданням, він вирізнявся красномовством і вмінням переконливо пояснювати християнську віру.

На початку IV століття за імператора Діоклетіана Римська імперія переживала одне з наймасштабніших переслідувань християн. Вінкентія та єпископа Валерія заарештували й доправили до представників влади.

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Через стан здоров’я Валерій не міг повною мірою відповідати на звинувачення, тому Вінкентій говорив від імені обох. Він не приховував своїх переконань і відмовився зректися Христа.

Церковне свято 11 листопада — день пам’яті преподобного Теодора Студита

Теодор народився близько 759 року в Константинополі, столиці Візантійської імперії. Його батьки, Фотин і Феоктиста, належали до заможної родини та були побожними християнами. Батько працював у фінансовій адміністрації імперії, а мати приділяла значну увагу релігійному вихованню дітей.

Майбутній святий здобув добру освіту: вивчав риторику, філософію та богослов’я. У цей період Візантія переживала суперечки щодо шанування ікон. Частина імператорів підтримувала іконоборство — рух проти використання священних зображень у релігійному житті.

Родина Теодора дотримувалася православного вчення та підтримувала шанування ікон. Під впливом свого дядька Платона, який був настоятелем монастиря, Теодор вирішив присвятити життя чернецтву. Близько 780 року він залишив світське життя та вступив до монастирської громади.

Згодом Теодор разом із Платоном долучився до розвитку монастиря Саккудіон у Віфінії, неподалік гори Олімп у Малій Азії. Там він поглиблював духовні знання, опановував чернечу дисципліну та готувався до майбутнього служіння.

794 року Теодор став настоятелем монастиря Саккудіон після того, як Платон відійшов від керівництва громадою. Він вимагав від ченців дотримання монастирських правил, регулярної молитви, спільного богослужіння, праці та вивчення Святого Письма.

Його погляди виходили з переконання, що духовне життя потребує чіткого порядку та особистої відповідальності. Ченці мали брати участь у спільній праці, дотримуватися помірності й виконувати покладені на них обов’язки.

Через політичну нестабільність і загрозу арабських нападів 799 року Теодор разом із братією перебрався до Константинополя. Там він очолив Студійський монастир, заснований раніше римським консулом Студієм.

Під його керівництвом монастир перетворився на один із провідних духовних та інтелектуальних осередків Візантії. Теодор упорядкував життя громади, розвинув систему навчання та приділяв увагу переписуванню рукописів. Встановлені ним правила вплинули на організацію багатьох православних монастирів, зокрема в слов’янських країнах.

Теодор Студит залишив після себе значну літературну та богословську спадщину. Він писав трактати на захист шанування ікон, повчання для ченців, проповіді, гімни й численні листи.

Церковне свято в Україні 11 листопада за старим календарем

За старим календарем 11 листопада в Україні вшановували пам’ять святої мучениці Анастасії Римської. За церковним переданням, свята Анастасія жила в Римі та постраждала за християнську віру під час переслідувань за імператора Діоклетіана. Вона відмовилася зректися Христа, попри погрози й катування, за що прийняла мученицьку смерть.

Прикмети 11 листопада

Народні прикмети 11 листопада / © pexels.com

Сильний вітер — зима буде суворою, а негода може тривати до Миколая.

Дощ цього дня — за прикметою, тепла погода протримається до Введення.

Сніг випав і не тане — зима буде ранньою та морозною.

Що не можна робити 11 листопада

Наші предки вірили, що оселя цього дня має бути чистою та впорядкованою. Немитий посуд, сміття й безлад у домі вважали поганими знаками, які нібито могли принести родині хвороби, клопоти та невдачі.

Що можна робити 11 листопада

У народному календарі 11 листопада відоме як день Федора Студита, якого також називають Федором Морозом. За давніми віруваннями, саме цей святий відповідає за зимові холоди й снігопади. Люди зверталися до нього з проханнями про сніжну зиму та достатньо м’які морози, а до цієї дати прагнули впоратися з останніми сезонними роботами.

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