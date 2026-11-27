Павутина / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: сьогодні день, коли необхідно від будь-яких починань, оскільки вони призведуть до результатів, протилежних очікуваним.

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Символ дня: золота павутина.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: хризоліт, олівін.

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За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, тривають довго, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: харчування має бути звичним — не варто пробувати те, що досі не входило до раціону, особливо якщо в цих стравах багато спецій, які подразнюють шлунок.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Магія і містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують очищувальну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але розтлумачити їх буде непросто — вони вимагають ретельного розшифрування.

Табу дня: не можна вживати алкоголь і наркотичні речовини — втім, як завжди.

Цитата дня: «Якщо дружба закінчилася, отже, її не було» (Марк Твен).

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