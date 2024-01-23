Курс валют на 24 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

В частности, американская валюта прибавит в цене несколько копеек.

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на среду, 24 января. Так, доллар несущественно "вырастет", а вот евро и злотый немного потеряют в цене.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,45 грн (+3 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,69 грн (-0,01 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,28 грн (-0,07 коп.)

К слову, ТСН.ua в своем аналитическом проекте объяснил, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту; что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты.

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